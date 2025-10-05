تصريحات نارية من ترامب بعد تلقيه الرد على خطته

06:31 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حديث لشبكة "سي.إن.إن،" إنه سيتخذ إجراءات حاسمة ضد حركة حماس، متوعداً بـ"قضاء كامل" عليها إذا قررت البقاء في السلطة.





وأكد ترامب: "سأعرف قريباً ما إذا كانت حماس جادة"، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "على استعداد لإنهاء القصف في غزة".





