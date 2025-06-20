غوتيريش: العالم يواجه لحظة حاسمة ستشكل مستقبل البشرية

الوكيل الإخباري- قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة، إن العالم يواجه لحظة حاسمة، ستشكل ليس فقط مصير الأمم، بل مستقبل البشرية، محذرًا من أن المواجهة بين إسرائيل وإيران تتصاعد بسرعة، مما يودي بحياة المدنيين ويدمر المنازل والبنية التحتية، ويستهدف المنشآت النووية.

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وقال غوتيريش أمام مجلس الأمن الذي عقد جلسة طارئة بشأن الحرب بين إسرائيل وإيران: "نحن لا نتجه نحو أزمة- نحن نسرع نحوها،" مضيفا "نحن لا نشهد حوادث معزولة- نحن على المسار المحتمل نحو الفوضى." مطالبًا "جميع الأطراف، والمجلس نفسه، على "إعطاء الفرصة للسلام" والعمل بشكل عاجل لمنع المزيد من التصعيد".



كما حذر غوتيريش من أن توسع الصراع قد "يشعل ناراً لا يمكن لأحد السيطرة عليها"، مشيرًا إلى أن التوترات الأساسية بين إيران وإسرائيل منذ سنوات، لكنه أكد أن القضية الأساسية اليوم هي المسألة النووية - والمخاطر على الأمن الإقليمي والعالمي.



وقال غوتيريش، إن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تظل حجر الزاوية في الأمن الدولي وأن على إيران يجب أن تحترم التزاماتها مضيفًا انه وفي حين أن إيران أكدت مرارًا أنها لا تسعى للحصول على أسلحة نووية، اكن هناك "فجوة ثقة" لا يمكن تجاوزها إلا من خلال الدبلوماسية.



وأكد غوتيريش على أنه يجب أن يتضمن حلاً موثوقًا وشاملاً وقابلاً للتحقق - مع وصول كامل لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



كما دعا إلى إنهاء القتال والعودة إلى المفاوضات الجادة، مناشدًا أعضاء المجلس بالتصرف "بالاتحاد والعجلة" والمجتمع الدولي لدعم الدبلوماسية القائمة على القانون الدولي.



واختتم الأمين العام برابطه بين إلحاح هذه الأزمة و"الرعب المتزايد في غزة"، محذرًا من أن الشيء الوحيد المتوقع في استمرار النزاع هو عدم القدرة على التنبؤ به.



وقال "دعونا لا نعود إلى هذه اللحظة الحاسمة بالندم..دعونا نتصرف- بمسؤولية وبشكل جماعي- لسحب المنطقة، وعالمنا، بعيدًا عن حافة الهاوية."