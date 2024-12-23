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قناة إسرائيلية: كاتس يعترف لأول مرة بالمسؤولية عن اغتيال هنية

هنية
هنية
الإثنين، 23-12-2024 11:51 م
الوكيل الإخباري-   قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اعترف لأول مرة بمسؤولية إسرائيل عن اغتيال إسماعيل هنية.اضافة اعلان


جاء ذلك بعد تهديد كاتس بأن إسرائيل ستستهدف البنى التحتية للحوثيين في اليمن وتقطع رؤوس قادتهم كما فعلت مع (إسماعيل) هنية و(يحيى) السنوار و(حسن) نصر الله.
 
gnews

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