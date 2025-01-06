مجلس الأمن يعقد جلسة حول الأمن الغذائي في السودان

الوكيل الإخباري- عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، جلسة بشأن الأمن الغذائي والمجاعة في السودان، بحضور عدد من ممثلي الدول الأعضاء.

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واستمع المجلس إلى إحاطتين، الأولى قدمتها مديرة المناصرة والعمليات بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إيديم ووسورنو، والثانية من نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، بيث بيكدول.



وقالت ووسورنو إن الأزمة في السودان هي نتيجة قرارات بشرية، حيث "يفرض الجوع الشديد مخاطر غير متناسبة على النساء والفتيات، والصغار وكبار السن"، مضيفة أن "السودان هو المكان الوحيد في العالم الذي تم تأكيد المجاعة فيه حاليا، وينتشر الجوع والمجاعة بسبب قرارات تتخذ كل يوم لمواصلة هذه الحرب، بغض النظر عن التكلفة على المدنيين".



ودعت مجلس الأمن إلى ممارسة الضغط على الأطراف المتنازعة لاحترام القانون الدولي الإنساني، والوفاء بالتزاماتها لتلبية احتياجات المدنيين وحماية البنية التحتية والخدمات الحيوية.