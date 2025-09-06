السبت 2025-09-06 11:22 ص
 

مسؤول بحزب الله: تحرك مجلس الوزراء اللبناني بشأن خطة الجيش فرصة للعودة للحكمة والتعقل

الوكيل الإخباري-   قال المسؤول في جماعة حزب الله اللبنانية، محمود قماطي، السبت، إن حزب الله اعتبر جلسة مجلس الوزراء، أمس، بشأن خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة فرصة للعودة إلى الحكمة والتعقّل، ومنع البلاد من الانزلاق إلى المجهول.اضافة اعلان


ورحب مجلس الوزراء اللبناني، الجمعة، بخطة للجيش لنزع سلاح جماعة حزب الله، قائلًا إن الجيش سيبدأ في تنفيذها، دون تحديد إطار زمني للتنفيذ، ولفت إلى أن قدرات الجيش محدودة في ذلك المجال.

وأضاف أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان سيُعيق تقدم الجيش.
 
 
