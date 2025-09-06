مسؤول بحزب الله: تحرك مجلس الوزراء اللبناني بشأن خطة الجيش فرصة للعودة للحكمة والتعقل

ورحب مجلس الوزراء اللبناني، الجمعة، بخطة للجيش لنزع سلاح جماعة حزب الله، قائلًا إن الجيش سيبدأ في تنفيذها، دون تحديد إطار زمني للتنفيذ، ولفت إلى أن قدرات الجيش محدودة في ذلك المجال.
وأضاف أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان سيُعيق تقدم الجيش.
-
أخبار متعلقة
-
الهند: العلاقات مع الولايات المتحدة لا تزال "إيجابية جدا"
-
قوات كييف تنشئ "سرية الموت" من الجنود الضعفاء والمرضى لكي يلقوا حتفهم
-
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بتغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب
-
إدانات خليجية لتصريحات رئيس حكومة الاحتلال بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم
-
الحكومة اللبنانية ترحب بخطة الجيش بشأن حصر السلاح
-
تحذيرات إسرائيلية من تعزيز مصر العسكري في سيناء
-
سوريا .. انفجار سيارة في حلب وأنباء عن سقوط قتلى ومصابين
-
مصر .. اتهام برلماني شهير في قضية احتيال كبرى