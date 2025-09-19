"وكالة الطاقة الذرية" تعتمد قرارا مصريا يتعلق بالضمانات النووية في المنطقة

وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، إلى أن القرار طالب بضرورة إخضاع جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط لنظام الضمانات الشاملة للوكالة دون استثناء، وانضمام دول المنطقة كافة إلى معاهدة منع الانتشار النووي، والعمل على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية.
ويأتي اعتماد القرار تتويجًا للجهود المصرية الحثيثة في مجال نزع السلاح ومنع الانتشار النووي، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى عالمية معاهدة منع الانتشار النووي، وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل. كما يعكس القرار تأكيد المجتمع الدولي على أهمية تنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة على المعاهدة، بما يعزز من فرص تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
