الحوثيون يعلنون تنفيذ 3 عمليات عسكرية في إسرائيل

وأكد سريع أن إحدى العمليات استهدفت هدفا عسكريا إسرائيليا في يافا (تل أبيب) بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2".
وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية في صنعاء أن العمليتين الأخريين استهدفتا مواقع "للكيان الصهيوني في منطقتي أم الرشراش (إيلات) وبئر السبع" بأربع طائرات مسيرة، وفقا للبيان.
وأشار سريع إلى أن العمليات العسكرية حققت أهدافها، بالإضافة إلى أنها جعلت المئات من الإسرائيليين يهرعون إلى الملاجئ للاختباء، كما تم إغلاق المجال الجوي.
وشدد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية في صنعاء على أن استهداف إيلات سيتواصل، كما ستتواصل جميع عمليات إسناد غزة حتى "وقف العدوان عن القطاع".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الخميس بسقوط مسيرة يمنية في إيلات حيث أصابت فندقا بشكل مباشر ما أدى لتصاعد أعمدة الدخان في المبنى.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي لاحقا، أن دفاعاته الجوية اعترضت صاروخا قادما من اليمن في سماء تل أبيب.
وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب والقدس ومناطق أخرى، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي رصد صاروخ انطلق من اليمن في اتجاه إسرائيل.
روسيا اليوم
