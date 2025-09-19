ماكرون: مستوطنات الضفة دليل على رغبة إسرائيل بالقضاء على حل الدولتين

وأضاف أنه إذا استمرت العملية في مدينة غزة بقرار حكومي فيجب أن يناقش فرض عقوبات على إسرائيل.
وأردف أن عمليات غزة خلّفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى لدرجة تدمر صورة إسرائيل ومصداقيتها، مشيرا إلى أنه يجب الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولة وهذا أفضل سبيل لعزل حماس.
