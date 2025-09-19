الجمعة 2025-09-19 12:02 م
 

الأردن .. الإعدام لشاب ارتكب جريمة بشعة بحق صديقه

الأردن .. الإعدام لشاب ارتكب جريمة بشعة بحق صديقه
الأردن .. الإعدام لشاب ارتكب جريمة بشعة بحق صديقه
 
الجمعة، 19-09-2025 11:03 ص
الوكيل الإخباري-  قضت محكمة الجنايات الكبرى، بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق ممرض أُدين بقتل صديقه بعد تخديره وتقطيع جثته، وإلقاء أجزاء منها عُثر عليها لاحقاً في منطقة سلحوب، العام الماضي.اضافة اعلان


وأعلنت المحكمة حكمها خلال جلسة علنية، جرّمت فيها القاتل البالغ من العمر (36 عاماً)، والموقوف على ذمة القضية منذ تموز الماضي، بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار.

وبحسب لائحة الاتهام، طلب المتهم من المغدور يوم الجريمة أن يركب معه في السيارة، وأن يضع هاتفه على وضعية الطيران ، ولثقة المغدور بالمتهم فعل ما طلبه منه، فأخذه إلى منزله شمالي المملكة.

وعند دخولهما المنزل، أحضر المتهم مغذياً وريدياً، وطلب من المغدور أن يكشف عن ذراعه ليعطيه دواءً لإرخاء الأعصاب، لعلم المتهم المسبق بأن المغدور كان يعاني من آلام في الظهر .

وذكرت اللائحة أن المغدور تردد في أخذ الحقنة، إلا أن المتهم طمأنه، وبمجرد أن وضعها في وريده وحقنه بالمادة المخدرة فقد وعيه.

لم ينتظر المتهم حتى يأخذ المخدر مفعوله كاملاً، بل جرّ المغدور إلى الحمام بعد أن جهّز منشاراً وسكيناً، وشرع في طعنه وتقطيعه إلى أجزاء .

وفي اليوم التالي للجريمة، عثر أحد الأشخاص على جزء من جثة المغدور في منطقة سلحوب، حيث تم إرسال عينات إلى إدارة المختبرات والأدلة الجرمية التي أكدت أنها تعود للضحية.

وبالرجوع إلى سجل الاتصالات، تبيّن أن المتهم كان آخر من اتصل بالمغدور .

وأفادت اللائحة بأن المتهم كان قد اعترف بقتل الضحية أمام مدعي عام الجنايات الكبرى، كما دلّ فريق البحث الجنائي على أماكن بقية أجزاء الجثة التي قطعها ورماها، والتي أُرسلت بدورها إلى الطب الشرعي، حيث تبيّن من فحص عينات الكبد أن المغدور قد حُقن بمادة مخدرة .

وكان الأمن العام قد أعلن في بيان سابق عن إلقاء القبض على القاتل بعد العثور على أجزاء من جثة في سلحوب، وإحالته إلى القضاء.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

نصائح لمن يريد أن يصبح "مليونيراً" وربما "مليارديراً"

منوعات نصائح لمن يريد أن يصبح "مليونيراً" وربما "مليارديراً"

السفير الماليزي: تعاون متواصل بين البلدين في مجالات متعددة وتنسيق مستمر

أخبار محلية السفير الماليزي: تعاون متواصل بين البلدين في مجالات متعددة وتنسيق مستمر

"وكالة الطاقة الذرية" تعتمد قرارا مصريا يتعلق بالضمانات النووية في المنطقة

عربي ودولي "وكالة الطاقة الذرية" تعتمد قرارا مصريا يتعلق بالضمانات النووية في المنطقة

الأردن .. الإعدام لشاب ارتكب جريمة بشعة بحق صديقه

أخبار محلية الأردن .. الإعدام لشاب ارتكب جريمة بشعة بحق صديقه

أول تعليق من وزير الدفاع السعودي بعد إعلان اتفاق الدفاع المشترك مع باكستان

عربي ودولي أول تعليق من وزير الدفاع السعودي بعد إعلان اتفاق الدفاع المشترك مع باكستان

الاحتلال يغلق معبر الكرامة ويجبر الحافلات على العودة لأريحا

أخبار محلية الاحتلال يغلق معبر الكرامة ويجبر الحافلات على العودة لأريحا

صورة جديدة للزعيم تثير تفاعلا على السوشيال ميديا

فن ومشاهير صورة جديدة للفنان عادل إمام تثير تفاعلا على السوشيال ميديا

تهديدات متبادلة ونذر أزمة غير مسبوقة بين فرنسا وإسرائيل

عربي ودولي تهديدات متبادلة ونذر أزمة غير مسبوقة بين فرنسا وإسرائيل



 
 





الأكثر مشاهدة