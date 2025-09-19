تراجع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية

12:21 م

الوكيل الإخباري- تراجعت معظم الأسهم الآسيوية اليوم الجمعة، بعد أن قادت أسهم شركات التكنولوجيا، وعلى رأسها شركة "إنفيديا"، بورصة "وول ستريت" لتحقيق مكاسب قياسية.





وتحول مؤشر "نيكاي 225" الياباني من جني المكاسب إلى تكبد الخسائر حيث تراجع بنسبة 1.4 بالمئة تقريبا إلى 44667.88 نقطة، وذلك بعد أن قرر بنك اليابان المركزي تثبيت سعر الفائدة قصيرة الأجل بدون تغيير عند نسبة 0.5 بالمئة.



وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم الجمعة، تراجع معدل التضخم السنوي في اليابان الشهر الماضي إلى 2.7 بالمئة، في أدنى معدل له خلال عشرة أشهر، مقابل 3.1 بالمئة في الشهر السابق عليه.



وفي الأسواق الصينية، ارتفع مؤشر "هانغ سينغ" في هونغ كونغ بنسبة 0.1 بالمئة إلى 26576.59 نقطة، فيما انخفض مؤشر "شنغهاي" المركب بأقل من 0.1 بالمئة إلى 3830.65 نقطة.



ويترقب المستثمرون نتائج الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق اليوم الجمعة، بشأن الرسوم الجمركية وإبرام اتفاق يسمح باستمرار عمل تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة.



وارتفعت أسهم هونغ كونغ في تعاملات الجمعة بنحو 68 نقطة أو 0.3 بالمئة، لتسجل 26,617 نقطة، متعافية من خسائر جلسة الخميس التي بلغت 1.4 بالمئة مع دخول صائدي الصفقات إلى السوق.



وانخفض مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية بنسبة 0.7 بالمئة إلى 3436.48 نقطة، فيما تراجع مؤشر "سينسيكس" في الهند بنسبة 0.4 بالمئة بعد تحقيق مكاسب في وقت سابق. أما مؤشر "تايكس" في تايوان، فقد تراجع بنسبة 0.4 بالمئة.



وسجلت بورصة وول ستريت المزيد من المكاسب القياسية أمس الخميس، بعدما قادت شركتا "إنفيديا" و"إنتل" أسهم شركات التكنولوجيا للارتفاع بعد إعلان إبرام اتفاق بينهما يتضمن ضخ استثمارات بقيمة خمسة مليارات دولار.

