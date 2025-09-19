استقرار أسعار الذهب عالميا مع ترقب المتعاملين

الجمعة 2025-09-19 02:48 م
 

الجمعة، 19-09-2025 01:20 م
الوكيل الإخباري-  استقرت أسعار الذهب تقريبا اليوم الجمعة، إذ يترقب المتعاملون المزيد من الإشارات حول مسار أسعار الفائدة الأميركية بعدما لم يلب خفض الفائدة الأخير والتلميح توقعات المستثمرين العالية.اضافة اعلان


واستقرت العقود الآجلة للذهب عند 3679.40 دولار للأونصة بارتفاع طفيف نسبته 0.03 بالمئة عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول العقود الفورية للمعدن الأصفر عند 3647.21 دولار للأونصة بزيادة نسبتها 0.08 بالمئة عن سعر التسوية السابق.
 
 
