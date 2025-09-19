استقرار أسعار الذهب عالميا مع ترقب المتعاملين

واستقرت العقود الآجلة للذهب عند 3679.40 دولار للأونصة بارتفاع طفيف نسبته 0.03 بالمئة عن سعر الإغلاق السابق.
فيما تم تداول العقود الفورية للمعدن الأصفر عند 3647.21 دولار للأونصة بزيادة نسبتها 0.08 بالمئة عن سعر التسوية السابق.
