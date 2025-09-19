ترامب يرى أن العقوبات على الصين قد تنهي الصراع في أوكرانيا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اعتقاده بذلك وقال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، تم بثها أمس الخميس: "لو قامت الدول الأوروبية، على سبيل المثال، بفرض عقوبات أو رسوم جمركية على الصين، أعتقد أن الصراع ربما سينتهي، لأن الصين هي بالتأكيد أكبر مستورد للنفط الروسي".
في وقت سابق، حذر مسؤولون أمريكيون الجانب الصيني، من أن استمرار شراء النفط الروسي الخاضع للعقوبات سيؤدي إلى فرض رسوم جمركية كبيرة.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في ختام يومين من المحادثات التجارية الأمريكية الصينية في ستوكهولم، إن التشريع في الكونغرس الذي يجيز لترامب فرض رسوم جمركية تصل إلى 500% على الدول التي تشتري النفط الروسي الخاضع للعقوبات، سيدفع حلفاء الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات مماثلة لقطع عائدات روسيا من الطاقة.
وفي أغسطس الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات من الهند بنسبة 25% ردا على استمرارها في شراء النفط الروسي.
ولكن السلطات في الصين والهند أكدتا أنهما ستسترشدان بمصالحهما الوطنية فيما يتعلق بسياسة أمن الطاقة، وذلك بعد أن هددت واشنطن بفرض عقوبات على الدول التي تشتري موارد الطاقة الروسية.
-
أخبار متعلقة
-
الجامعة العربية وإسبانيا يبحثان تطورات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة
-
الحوثيون يعلنون تنفيذ 3 عمليات عسكرية في إسرائيل
-
ماكرون: مستوطنات الضفة دليل على رغبة إسرائيل بالقضاء على حل الدولتين
-
اعتقال أكثر من 300 شخص خلال المظاهرات في فرنسا
-
زلزال قوي قبالة سواحل كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي
-
"رويترز": بريطانيا تدعم اقتراح ترامب بالتخلي عن شراء النفط الروسي
-
مجلس الأمن يصوّت غداً لإعادة فرض العقوبات على إيران
-
مجلس الأمن يناقش الملفين السياسي والإنساني في سوريا