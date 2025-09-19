الجامعة العربية وإسبانيا يبحثان تطورات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

12:52 ص

الوكيل الإخباري- بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس مع جلالة الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا تطورات الأوضاع في قطاع غزة وذلك بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، في إطار زيارة رسمية يقوم بها جلالته إلى جمهورية مصر العربية. اضافة اعلان





وأشار بيان صادر عن الجامعة العربية؛ أن المباحثات تركزت على مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أشاد أبو الغيط بالموقف المبدئي والشجاع الذي تتبناه مدريد تجاه القضية الفلسطينية، مؤكداً أهمية المضي قدماً في تنفيذ حل الدولتين، وضرورة التحرك العاجل لوقف حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في القطاع.



وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، إن أبو الغيط أعرب عن تقدير الجامعة العميق لموقف إسبانيا الإنساني والأخلاقي الثابت في دعم الحقوق الفلسطينية والدفاع عن حل الدولتين، مشيداً بجهود مدريد المتواصلة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وما تقدمه من مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين من خلال زيادة مساهمتها في ميزانية وكالة "الأونروا".



من جانبه، جدّد جلالة الملك فيليبي السادس التأكيد على التزام بلاده بالمبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان، مشدداً على أهمية وضع حد لمعاناة المدنيين في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ودعم الجهود الدولية لتحقيق وقف إطلاق النار.



وفي ختام اللقاء، أكد أبو الغيط، أن الجامعة ستواصل عملها الدؤوب لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، ووضع حد لحرب الإبادة التي فاقت أهوالها كل وصف.

