إربد .. افتقار السوق المركزي للخضار لأدنى مستويات الإجراءات الصحية

الوكيل الاخباري- طالب مواطن ، الجهات المعنية بضرورة فرض رقابة على سوق الخضار والفواكه المركزي في محافظة اربد.

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وقال المواطن لـ " الوكيل الاخباري" إن السوق لايصلح لتوريد الخضار ، وذلك بسبب عدم نظافة المكان وعدم التزام العاملين وزبائن السوق بإجراءات الصحة والسلامة العامة، إضافة إلى عدم الالتزام بالتباعد الجسدي .

وتابع ان هنالك عددا غير كافٍ من عمال الوطن ، مما يؤدي الى تراكم النفايات والمخلفات ، لفترة طويلة ، ما يجعل المكان أقرب إلى مكرهة صحية

من منبر "الوكيل الاخباري" يناشد الجهات المعنية للوقوف على المشكلة .



