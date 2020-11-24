الثلاثاء 24-11-2020
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الثلاثاء، 24-11-2020 02:17 م

إربد .. افتقار السوق المركزي للخضار لأدنى مستويات الإجراءات الصحية

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الوكيل الاخباري-  طالب مواطن ، الجهات المعنية بضرورة فرض رقابة على سوق الخضار والفواكه المركزي في محافظة اربد.

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وقال المواطن لـ " الوكيل الاخباري" إن السوق لايصلح لتوريد الخضار ، وذلك بسبب عدم نظافة المكان وعدم التزام العاملين وزبائن السوق بإجراءات الصحة والسلامة العامة، إضافة إلى عدم الالتزام بالتباعد الجسدي .

 

وتابع ان هنالك عددا غير كافٍ من عمال الوطن ، مما يؤدي الى تراكم النفايات والمخلفات ، لفترة طويلة ، ما يجعل المكان أقرب إلى مكرهة صحية

 

من منبر "الوكيل الاخباري" يناشد الجهات المعنية للوقوف على المشكلة .


 




 

 


 

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