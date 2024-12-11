افتتاح مركز الخدمات الحكومي في مأدبا بشكل تجريبي

الوكيل الإخباري- افتتحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مركز خدمات حكومي جديد في محافظة مأدبا بشكل تجريبي، ضمن جهودها لتحسين تقديم الخدمات الحكومية وتسهيل وصول المواطنين إليها. اضافة اعلان





وقالت الوزارة في بيان الأربعاء، إن المركز يقدم 113 خدمة تابعة لـ 24 مؤسسة حكومية، مما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم بسهولة وفي مكان واحد.



وأشارت إلى أن افتتاح المركز يأتي ضمن جهود الحكومة المستمرة لتحسين جودة الخدمات الحكومية، وتيسير وصول المواطنين إليها، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تطوير القطاع العام، واستكمالاً لسلسلة المراكز المنتشرة في المملكة، التي تضم مراكز في العاصمة عمان (في منطقتي المقابلين ومطار الملكة علياء الدولي)، إضافة إلى مراكز أخرى في إربد، الطفيلة، العقبة، ومعان.



وأكدت الوزارة أن الافتتاح التجريبي يمثل خطوة جديدة لتعميم التجربة في جميع المحافظات، بما يسهم في تطوير كفاءة الخدمات العامة والارتقاء بجودة حياة المواطنين.



وأضافت أن المرحلة التجريبية تهدف إلى تقييم أداء المركز، وضمان تحقيق تجربة مميزة للمستفيدين قبل الانتقال إلى التشغيل الكامل.