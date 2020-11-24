شكوى من تعطل منصة درسك

الوكيل الإخباري- ناشدت الطالبة وسن عواملة، اليوم الثلاثاء، الجهات المعنية، بضرورة حل مشكلة تعطل منصة درسك.

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وقالت العواملة لـ "الوكيل الإخباري" أنها طالبة توجيهي، وتعاني من تعطل منصة درسك بشكل مستمر، حيث انها قدمت عدة شكاوى إلى المدرسة، لكن دون جدوى.

وأضافت ان المنصة لا توفر الدروس بشكل مستمر، وهذا ما يشكل ارباكا لها .

من جهتها قالت والدة وسن، أن لديها 4 أبناءبالمدرسة، وتعاني من تعطل المنصة بشكل مستمر وجميعهم يتلقون دروسهم من هاتف واحد.

بدوره يضع موقع "الوكيل الإخباري" المناشدة أمام وزارة التربية والتعليم.



