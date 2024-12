سامسونج تتعاون مع خمس علامات محلية لإطلاق مجموعة ‘The Flipside Fashion Collection’ المستلهمة من الثقافة العصرية

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) عن إطلاق حملة ‘The Flipside Collection’، وهي تشكيلة تسلط الضوء على الإبداعات المميزة لخمس علامات أزياء محلية رائدة. وتقدم كل علامة أسلوباً يعكس الثقافة المحلية الغنية، مع إعادة تعريف التصميم العصري كوسيلة للتعبير عن الذات. واستلهمت الحملة أفكارها من تصميم هاتف ‘Galaxy Z Flip6’، لتوفر علامات أزياء تتجاوز الحدود المحلية وتنقل قصصها إلى الجمهور في المنطقة. وأُطلقت سامسونج الحملة خلال حدث حصري أقيم في ‘Koncrete Space’ في دبي – الامارات العربية المتحدة، جسدت فيه التزامها بدعم الإبداع وتعزيز المواهب المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكونها مجموعة مستوحاة من تصميم هاتف ‘Galaxy Z Flip6’، استلهمت كل علامة شريكة عناصر من جذورها الفنية، مع دمج الطابع الأنيق والمبتكر للهاتف. ومن خلال التعاون مع علامات تجارية تجسّد هوية ثقافية مميزة، تروي سامسونج قصصاً تُبرز كيف يمكن للتكنولوجيا أن تكون وسيلة قوية للتعبير عن الإبداع.



وقال نائب الرئيس الإقليمي للتسويق في سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عمر صاحب: "اخترنا التعاون مع هذه العلامات التجارية الخمس المتميزة لأنها تُبرز الثقافة العصرية بأسلوبها الخاص والفريد، وتقود الإبداع والأناقة على المستوى المحلي. إن دعم العلامات التجارية المحلية والاحتفاء بها، خاصة تلك التي تتجاوز حدود التعبير عن الذات، يتماشى تماماً مع جوهر هاتف ‘Galaxy Z Flip6’، الذي صُمم ليُعزز الأسلوب الشخصي. ومن خلال هذه الحملة، يصبح ‘Galaxy Z Flip6’ رمزاً للأناقة، حيث يجمع بين التصميم الأيقوني والتعبير عن الذات في عالم الأزياء."



وتُعد حملة ‘The Flipside Collection’ احتفاءً بالثقافة العصرية، والتميز وسرد القصص من خلال عالم الأزياء. وتأخذك هذه الحملة المميزة في رحلة لاكتشاف خمس علامات تجارية محلية مميزة: FNL من الأردن، Not Boring من السعودية، In Your Shoe من مصر، L’Afshar من الإمارات، وKNTLGY من تركيا، حيث تُعرف كل علامة بإسهاماتها الإبداعية التي تركت بصمة بارزة في مجال الأزياء محلياً وعالمياً.



وتضم المجموعة علامة FNL الأردنية، التي أسسها محمد بن طريف، والتي تدمج تصاميم جريئة مستوحاة من الخطوط العربية في أزياء الشارع العصرية. وتُجسد تصاميم العلامة جوهر التفرد، مع مزيج متناغم بين التراث والطابع الحضري. ومن السعودية، تُقدم علامة Not Boring التي أسسها يزيد أبا حسين رؤية مستوحاة من مشهد الموسيقى والمظاهر الثقافية في شوارع الرياض، حيث تبتكر قطعاً تحتفي بالأصالة والتصميم الغير تقليدي. أما علامة In Your Shoe المصرية، فتُبرز من خلال تصاميمها رسومات نابضة بالحياة ومظاهر بصرية تثير الحنين إلى الماضي، حيث تعكس ثقافة أزياء الشارع المصري الديناميكية في كل تصميم.



وتنضم إلى هذه المجموعة علامة L’Afshar من الإمارات، التي أسستها ليليان أفشار، حيث تُعيد تعريف عالم الموضة من خلال إكسسواراتها ذات التصاميم النحتية والبسيطة، والتي تحول العناصر اليومية إلى أعمال فنية مبهرة. وتشتهر العلامة بخطوطها المعمارية الجريئة ولمساتها الفاخرة، ما يضفي طابعاً عصرياً وأنيقاً على الحملة. ومن تركيا، تأتي علامة KNTLGY الرائدة في مجال الموضة المدمجة بين الواقع والرقمية (Phygital Fashion)، حيث تمزج بين الحرفية التركية التقليدية والتقنيات المتقدمة لتصميم قطع مستوحاة من التقنيات الرقمية والصديقة للبيئة. ويضيف التزام العلامة بالاستدامة والابتكار الرقمي بُعداً مستقبلياً إلى تشكيلة The Flipside Fashion Collection، حيث تمزج بين الثقافة والتصميم الحديث.