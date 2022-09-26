طلبة توجيهي يشتكون من قرار التربية بتحويلهم إلى الفترة المسائية

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

اشتكى طلبة التوجيهي في مدرسة أبو عليا الثانوية للبنات في منطقة طبربور من قرار وزارة التربية والتعليم بتحويل طلبة التوجيهي والأول ثانوي إلى الفترة المسائية اعتباراً من يوم الأحد القادم .وأضاف الطلبة لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الاثنين أن المدرسة تحتوي على 12 شعبة ثانوية عامة ما بين التخصصين الأدبي والعلمي .وقال الطلبة إنهم يواجهون صعوبة إذا تم تحويلهم إلى الفترة المسائية وذلك لعدم قدرتهم على التنسيق بين دوام المدرسة والمراكز التعليمية الإضافية.وأشاروا أن القرار جاء لتحويل الصفين الأول ثانوي والتوجيهي إلى الفترة المسائية أما الصفوف الثامن والتاسع والعاشر إلى الفترة الصباحية .