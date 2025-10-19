إحالة موظف في أمانة عمّان إلى المدّعي العام بعد قيامه بتفتيش دون صلاحية

الأحد 2025-10-19 07:42 م
 

الأحد، 19-10-2025 07:22 م
الوكيل الإخباري-   أكدت أمانة عمّان الكبرى على ضرورة تحقّق متلقي الخدمة من هوية فرق التفتيش الرسمية التابعة لها، وذلك في إطار حملتها التوعوية المستمرة ضمن برنامج رفع جودة التفتيش الموحّد على المنشآت التجارية.اضافة اعلان


وأشارت الأمانة إلى أنه لوحظ مؤخراً قيام أحد موظفي الأمانة بإجراء تفتيش لإحدى المنشآت التجارية في عمّان دون أن يكون ذلك ضمن مهامه أو صلاحياته الوظيفية، حيث قامت الأمانة بتحويله إلى المدّعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأوضحت الأمانة أنه يمكن التحقّق من هوية المفتّش من خلال التأكد من ارتدائه للزيّ الموحّد، ووجود كاميرات تسجيل توثّق عملية التفتيش، إضافةً إلى وضع المفتّش بطاقة تعريفية رسمية مُثبّتة على الصدر تتضمّن اسم الموظف ورقمه الوظيفي، واستخدام اللوح الرقمي (التابلت) الرسمي أثناء تأدية مهامه.

وتدعو أمانة عمّان جميع المواطنين وأصحاب المنشآت التجارية إلى عدم التعامل مع أي شخص لا يستوفي هذه المتطلبات، والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو ممارسات مخالفة.
 
 
