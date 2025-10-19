إحالة موظف في أمانة عمّان إلى المدّعي العام بعد قيامه بتفتيش دون صلاحية

وأشارت الأمانة إلى أنه لوحظ مؤخراً قيام أحد موظفي الأمانة بإجراء تفتيش لإحدى المنشآت التجارية في عمّان دون أن يكون ذلك ضمن مهامه أو صلاحياته الوظيفية، حيث قامت الأمانة بتحويله إلى المدّعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وأوضحت الأمانة أنه يمكن التحقّق من هوية المفتّش من خلال التأكد من ارتدائه للزيّ الموحّد، ووجود كاميرات تسجيل توثّق عملية التفتيش، إضافةً إلى وضع المفتّش بطاقة تعريفية رسمية مُثبّتة على الصدر تتضمّن اسم الموظف ورقمه الوظيفي، واستخدام اللوح الرقمي (التابلت) الرسمي أثناء تأدية مهامه.
وتدعو أمانة عمّان جميع المواطنين وأصحاب المنشآت التجارية إلى عدم التعامل مع أي شخص لا يستوفي هذه المتطلبات، والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو ممارسات مخالفة.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تقر نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمّان
-
وفد رؤساء المحاكم الدستورية العرب يزور المدينة الأثرية في جرش
-
الحكومة تقر نظامًا جديدًا لتنظيم رسوم المرور على الطرق وتشغيل الطرق البديلة
-
مهم إلى كافة السائقين حاملي الرخص من الفئة الأولى وحتى السادسة
-
تعديل قانون الجريدة الرسمية لمواكبة التحول الرقمي في النشر
-
قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الأحد
-
إطلاق خارطة الطريق للنقل السياحي المستدام
-
نحو 10.1 مليار دينار أرباح استثمارات الفائض التأميني خلال 22 عاماً