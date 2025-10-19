الملك يؤكد لرئيس وزراء النرويج ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة

الوكيل الإخباري- أكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره، الأحد، ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة بجميع مراحله، والالتزام بوقف إطلاق النار من أجل تحقيق التهدئة المنشودة.

اضافة اعلان



ولفت جلالة الملك إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة، وإيصال المساعدات إلى جميع المناطق دون انقطاع.



ونبه جلالته من خطورة الإجراءات أحادية الجانب في الضفة الغربية والقدس، مؤكدا أهمية العمل لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.