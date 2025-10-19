الملك يؤكد لرئيس وزراء النرويج ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة

ولفت جلالة الملك إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة، وإيصال المساعدات إلى جميع المناطق دون انقطاع.
ونبه جلالته من خطورة الإجراءات أحادية الجانب في الضفة الغربية والقدس، مؤكدا أهمية العمل لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وأعرب جلالة الملك عن تقديره لموقف النرويج الداعم لحل الدولتين، ولجهودها في تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
