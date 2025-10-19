البرلمان العربي يؤكد ضرورة مضاعفة الجهود لإعمار غزة

وشدد على ضرورة استثمار الزخم السياسي الدولي حاليا للدفع قدما نحو ترجمة الاعتراف الدولي المتزايد بالدولة الفلسطينية إلى واقع ملموس، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي أمام الاجتماع التشاوري للمجموعة العربية بالاتحاد البرلماني الدولي، بمدينة جنيف، قبيل اجتماعات الجمعية العامة الـ151 للاتحاد البرلماني الدولي.
