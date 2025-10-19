ديوان المحاسبة ينظم برنامجاً تدريبياً بتدقيق الأنظمة المحوسبة

وثمّن رئيس الديوان الدكتور راضي الحمادين التعاون مع شركة (PwC كوبرز) لتنفيذ هذه المبادرة التدريبية، مؤكداً أن الديوان يولي اهتماماً كبيراً بتكنولوجيا المعلومات والأنظمة المحوسبة ضمن خطته الاستراتيجية للأعوام 2024-2027، من خلال التركيز على بناء القدرات وتشجيع المدققين على الحصول على شهادات مهنية متخصصة مثل شهادة مدقق أنظمة المعلومات المعتمد (CISA).
وأوضح الحمادين أن الديوان عقد شراكات استراتيجية مع جهات محلية ودولية فاعلة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والتدقيق الإلكتروني، من بينها منظمات المحاسبة الأربع الكبار (Big 4) وعدد من الجامعات المحلية الرائدة، كما وقع مذكرة تفاهم مع المعهد البريطاني للمالية العامة والمحاسبة المعتمد (CIPFA).
وأشار الحمادين إلى أن هذه الجهود تأتي انسجاماً مع الرؤى الملكية في التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وتعزيز التحول الرقمي وتطبيقات تكنولوجيا المستقبل، مبينا أن الديوان استحدث برنامجاً محوسباً لمتابعة المخرجات الرقابية (AB-MRT) بهدف تسريع استجابة الجهات الخاضعة للرقابة للتوصيات والملاحظات وفق المدد المحددة بالقانون، إضافة إلى قيامه بتدقيق نظام إدارة المعلومات المالية (GFIMS) لضمان الشفافية والدقة في إدارة المال العام.
من جهته، أعرب الشريك المسؤول عن خدمات التدقيق في شركة (PwC الأردن) عمر قلانزي، عن اعتزازه بالتعاون مع ديوان المحاسبة، ومشاركة المعرفة والخبرات من خلال تقديم تدريب نوعي ومتخصص في مجالات تدقيق الأنظمة المحوسبة.
وأوضح قلانزي أن الاهتمام بالتدقيق لم يعد يقتصر على التقارير المالية، بل توسع ليشمل تدقيق الأنظمة المحوسبة بوصفه اهم الأنشطة الرقابية لضمان سلامة العمليات التقنية والمعلوماتية واستقرار الأنظمة المؤسسية، بما فيها الامن السيبراني.
ويضم برنامج التدريب مواضيع متخصصة في تدقيق النظم المحوسبة، من أبرزها تخطيط وتنفيذ مهام التدقيق باستخدام منهجية مبنية على المخاطر، وجمع الأدلة وتحليلها، إضافة إلى مهارات إعداد تقارير التدقيق ومتابعة النتائج، بما في ذلك صياغة التوصيات والتواصل مع أصحاب المصلحة لضمان تطوير أنظمة الرقابة وتعزيز بيئة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات.
يُذكر أن شركة (PwC الأردن) هي جزء من شبكة (PwC) العالمية، وهي من أكبر شبكات الخدمات المهنية في العالم، وتقدم خدماتها في مجالات التدقيق والضرائب والاستشارات عبر أكثر من 158 دولة حول العالم.
