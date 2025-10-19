ترامب: لن يكون هناك أي قوات أمريكية في قطاع غزة

وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "لن يكون لدينا قوات عسكرية على الأرض (في غزة)، لا توجد أية أسباب تتطلب ذلك".
وشدد ترامب على أنّ الوجود العسكري الأمريكي في قطاع غزة غير وارد.
