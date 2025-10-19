ترامب: لن يكون هناك أي قوات أمريكية في قطاع غزة

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حديث تلفزيوني، أنه لن يكون هناك أي قوات أمريكية في قطاع غزة، لأنه "ما من سبب يدعو" لذلك.



وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "لن يكون لدينا قوات عسكرية على الأرض (في غزة)، لا توجد أية أسباب تتطلب ذلك".



وشدد ترامب على أنّ الوجود العسكري الأمريكي في قطاع غزة غير وارد.

