بسبب عارض صحي.. الملك لن يعقد لقاءه مع رئيس وزراء سلوفينيا

الوكيل الإخباري- أعلن الديوان الملكي الهاشمي أن صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله لن يعقد لقاءه المقرر اليوم الأحد مع رئيس وزراء سلوفينيا الدكتور روبرت غولوب خلال زيارته إلى سلوفينيا بسبب عارض صحي نتيجة نزلة برد (زكام).

