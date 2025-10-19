الأحد 2025-10-19 07:42 م
 

بسبب عارض صحي.. الملك لن يعقد لقاءه مع رئيس وزراء سلوفينيا

الأحد، 19-10-2025 07:35 م

الوكيل الإخباري- أعلن الديوان الملكي الهاشمي أن صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله لن يعقد لقاءه المقرر اليوم الأحد مع رئيس وزراء سلوفينيا الدكتور روبرت غولوب خلال زيارته إلى سلوفينيا بسبب عارض صحي نتيجة نزلة برد (زكام).

وقال الديوان الملكي في بيان، إن صحة جلالته جيدة ويحتاج إلى قسط بسيط من الراحة.

 
 
