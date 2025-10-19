توضيح من مدينة الحسين للشباب بشأن لوحة تحذيرية بخصوص إطعام القطط داخل النادي

وجاء التوضيح رداً على استفسار من موقع "الوكيل الإخباري"، حيث بيّن مدير نادي مدينة الحسين للشباب أن النادي يعتبر منشأة خاصة، وأن إطعام القطط يتم بشكل فردي من قبل بعض الزوار. وأشار إلى أن وجود القطط في بعض الأماكن داخل النادي لا يلقى استحسان جميع الزوار، خاصة عند الجلوس في المناطق المفتوحة أو حول البرك، ما دفع الإدارة إلى تنظيم الأمر بما يراعي راحة الجميع مبينا انه تم إزالة اللوحة التحذيرية من النادي أمس.
وأضاف أن النادي خصص منطقة محددة لإطعام القطط، بعيداً عن أماكن التجمعات والبرك، لتجنب أي مظاهر غير ملائمة، وللحفاظ على الطابع الحضاري للمكان.
أما بخصوص الغرامة المعلنة على اللوحة، أوضح مدير النادي أنها ليست غرامة حقيقية بل إجراء شكلي واحترازي، الهدف منه الحد من بعض السلوكيات العشوائية وتنظيم استخدام المرافق، خصوصاً في ظل النشاطات والفعاليات المتعددة التي يستضيفها النادي.
وختم بالتأكيد على أن إطعام القطط داخل النادي ليس ممنوعاً بشكل مطلق، بل يجب أن يتم وفقاً للضوابط المحددة، حرصاً على النظام وراحة الزوار.
-
أخبار متعلقة
-
طالب يتعرض للتنمر والضرب داخل مدرسة في مأدبا ومطالبات بمحاسبة المعتدين
-
اختفاء فتاة منذ 13 يومًا في اربد وعائلتها تناشد بالبحث عنها - صورة
-
نقيب الصاغة: الذهب الأردني الأفضل عالميًا ونحذر من شراء الذهب الكسر أو عبر الإنترنت
-
توجيه عقوبة الفصل النهائي وتحقيقات موسعة بمشاجرة الجامعة الأردنية
-
الضريبة: رديات عام 2024 حق لمستحقيها وسيتم صرفها بعد استكمال الإجراءات
-
نقيب الصاغة يكشف سبب زيادة الفرق بين سعري بيع وشراء الذهب
-
3 إصابات بحادث تصادم قرب إشارة خو في الزرقاء - فيديو
-
انطلاق مهرجان الزيتون الوطني في 27 تشرين الثاني المقبل