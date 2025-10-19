الأحد 2025-10-19 01:19 م
 

توضيح من مدينة الحسين للشباب بشأن لوحة تحذيرية بخصوص إطعام القطط داخل النادي

لوحة تحذيرية بخصوص إطعام القطط
لوحة تحذيرية بخصوص إطعام القطط
 
الأحد، 19-10-2025 10:51 ص

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

أوضحت إدارة مدينة الحسين للشباب حقيقة ما تم تداوله مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود غرامة مالية قدرها 500 دينار على من يقوم بإطعام القطط داخل النادي.

وجاء التوضيح رداً على استفسار من موقع "الوكيل الإخباري"، حيث بيّن مدير نادي مدينة الحسين للشباب أن النادي يعتبر منشأة خاصة، وأن إطعام القطط يتم بشكل فردي من قبل بعض الزوار. وأشار إلى أن وجود القطط في بعض الأماكن داخل النادي لا يلقى استحسان جميع الزوار، خاصة عند الجلوس في المناطق المفتوحة أو حول البرك، ما دفع الإدارة إلى تنظيم الأمر بما يراعي راحة الجميع مبينا انه تم إزالة اللوحة التحذيرية من النادي أمس.

وأضاف أن النادي خصص منطقة محددة لإطعام القطط، بعيداً عن أماكن التجمعات والبرك، لتجنب أي مظاهر غير ملائمة، وللحفاظ على الطابع الحضاري للمكان.

أما بخصوص الغرامة المعلنة على اللوحة، أوضح مدير النادي أنها ليست غرامة حقيقية بل إجراء شكلي واحترازي، الهدف منه الحد من بعض السلوكيات العشوائية وتنظيم استخدام المرافق، خصوصاً في ظل النشاطات والفعاليات المتعددة التي يستضيفها النادي.

وختم بالتأكيد على أن إطعام القطط داخل النادي ليس ممنوعاً بشكل مطلق، بل يجب أن يتم وفقاً للضوابط المحددة، حرصاً على النظام وراحة الزوار.

 
 
