مع ارتفاع الذهب وضعف الرواتب.. دعوات للانقلاب على عادات الزواج

الجمعة، 17-10-2025 09:11 م
الوكيل الإخباري- في الأردن، لم يعد الزواج مجرد خطوة لبناء بيت وأسرة، بل أصبح مشروعا يحتاج إلى الدراسة والتفكير مطولا بسبب ارتفاع أسعار الذهب إلى أرقام قياسية وسط رواتب بالكاد تغطي تكاليف الحياة اليومية.اضافة اعلان


وسط تلك المعطيات علت أصوات على منصات التواصل الاجتماعي تطالب بالثورة على عادات الزواج والاكتفاء بمراسم بسيطة تراعي الأوضاع الاقتصادية للشباب في ظل رواتب متدنية وتكاليف باهظة من أجل إقامة حفل الزفاف.

في المقابل، يعيش آلاف الشباب بين خيارين أحلاهما مر، الأول تأجيل الزواج إلى أجل غير مسمى، أو الاكتفاء بمراسم بسيطة تبتعد عن التقاليد المكلفة. فكيف يمكن لشاب راتبه 400 دينار أن يبدأ حياة تحتاج إلى آلاف الدنانير، لتلاحقه الديون بعد الزواج مما يؤدي إلى زواج غير مستقر قد يفضي لاحقا لارتفاع أعداد حالات الطلاق.

رأي يلتف حوله الكثيرون اليوم وهو "يسروا ولا تعسروا" على مبدأ أن الزواج يقام على المودة والرحمة والستر لا على التباهي في المظاهر أمام الناس في مراسم الزواج.
 
 
