"عمل الأعيان" تناقش تدابير السلامة المهنية في مواقع العمل

الوكيل الإخباري- ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، برئاسة العين عيسى مراد، اليوم الأحد، مع ممثلين عن مؤسسات صناعية وتجارية وحكومية، واقع السلامة المهنية والإجراءات الوقائية المتبعة في بيئة العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع شارك فيه، كل من الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عبدالوهاب الرواد، ومدير عام المجمع الصناعي المهندس عبدالعزيز العبادي، ومدير غرفة صناعة الأردن الدكتور حازم الرحاحلة، ومدير غرفة تجارة عمان غالب حجازي.



كما شارك في الاجتماع مديرة إدارة إصابات العمل والسلامة العامة بمؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتورة زين القاضي، ومديرة مديرية السلامة المهنية بوزارة العمل الدكتورة إيمان العبدالات، ومدير إدارة التفتيش بوزارة البيئة فواز كراسنه.



وقال العين مراد إن الاجتماع يهدف إلى تسليط الضوء على واقع السلامة المهنية في القطاعات الاقتصادية، وأثرها البشري والمادي، ومناقشة أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة للطوارئ، وآليات الرقابة والتفتيش، ودور التكنولوجيا الحديثة في تقليل نسب الحوادث والإصابات.



وأشار إلى أهمية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، خصوصًا مؤسسة الضمان الاجتماعي وتداول التنبيهات اللازمة لمشتركي الضمان الاجتماعي مباشرة، وتسهيل تبادل البيانات وتحليل المخاطر والتنبؤ بالحوادث.



من جهته، استعرض المهندس الرواد إجراءات السلامة المعتمدة في شركة مناجم الفوسفات، مؤكدًا التزام الشركة بالمراجعات الدورية بالتعاون مع شركات عالمية مختصة، فيما أكد المهندس العبادي أن المجمع الصناعي يطبق المعايير العالمية بشكل صارم، ويعمل على تحديث إجراءات الوقاية بشكل دوري.



وتحدث الدكتور الرحاحلة عن التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تطبيق معايير السلامة، مؤكدًا أهمية الربط الإلكتروني لتسهيل الإجراءات.



من جهتها شددت الدكتورة زين القاضي على دور الضمان الاجتماعي في تعويض إصابات العمل وتطبيق استراتيجية وطنية للوقاية والتوعية وضرورة التفتيش الوقائي للمنشآت.



وأشار حجازي الى جهود غرفة التجارة في نشر ثقافة السلامة المهنية عبر الورش التدريبية، وتحدث كراسنة عن دور وزارة البيئة في دراسة الأثر البيئي للمشاريع وعلاقته بسلامة مواقع العمل.



وأكدت الدكتورة العبدالات، دور وزارة العمل في الرقابة والتحقيق بالإصابات والتعاون مع الجهات المختصة لنشر الوعي والالتزام بمعايير السلامة.