بيان رسمي صادر عن مجموعة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده في الولايات المتحدة الأمريكية

وقد رصدت المجموعة في الآونة الأخيرة قيام بعض الجهات في الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام اسم وعلامة “حبيبة” التجارية بطريقة تخالف التفاهمات والأصول المعتمدة من المجموعة.
وتؤكد المجموعة أن أي استخدام حالي لعلامة “حبيبة” أو أي تصرف تجاري يتم خارج الأطر المعتمدة من المجموعة لا يُمثلها رسمياً ولا يعكس موقفها القانوني أو التجاري، وأن أي تعامل مع جهات تدّعي تمثيل العلامة يتم على مسؤولية من يتعامل معها فقط.
وتعتبر المجموعة أن أي استخدام غير معتمد لعلامة “حبيبة” هو انتهاك صريح لحقوقها الفكرية والتجارية، مؤكدةً أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة داخل الولايات المتحدة وخارجها لضمان حماية علامتها وسمعتها التي امتدت لعقود.
كما تشدد حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده – الأصلية على أنها لم تعلن عن منح أي امتياز أو ترخيص جديد لعلامتها التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن، وأن أي اتفاق أو شراكة رسمية معتمدة سيتم الإعلان عنها حصراً عبر قنواتها الرسمية ووسائل الإعلام الموثوقة.
وتذكّر المجموعة جمهورها بأن فروعها الرسمية والحصرية هي فقط كما يلي:
في المملكة الأردنية الهاشمية:
1.عمان – وسط البلد – دخلة البنك العربي – شارع محمود حبيبة.
2.عمان – وسط البلد – شارع الملك حسين.
3.عمان – شارع المدينة المنورة – دوار الواحة.
4.عمان – شارع المدينة المنورة – المجمع الرئيسي.
5.عمان – عبدون – شارع كردور عبدون (قريباً).
وفي المملكة العربية السعودية:
1.الرياض – حي السليمانية.
2.الرياض – حي قرطبة.
3.الرياض – حي العارض – شارع الملك عبد العزيز.
وتجدد المجموعة التزامها الكامل بالحفاظ على جودة منتجاتها وسمعتها العريقة، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي محاولة لتقليد أو استغلال اسم “حبيبة” تحت أي شكل، وستواصل اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحماية حقوقها في مختلف الدول.
📱 الصفحة الرسمية والموثقة على فيسبوك:
https://www.facebook.com/share/175zPsaqng/
تفضلوا بزيارة الموقع : Habibahsweets.com
او الايميل: [email protected]
