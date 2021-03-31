مركز صحي يفتقر إلى كمامات في عمان

الوكيل الإخباري- ناشد المواطن عدي الشوابكة، اليوم الأربعاء، الجهات المعنية، بضرورة فرض الرقابة على مركز صحي الذراع في منطقة حي نزال بالعاصمة عمان.

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وقال الشوابكة لـ "الوكيل الإخباري" إن مركز صحي الذراع غير ملتزم بإجراءات الصحة العامة في ظل ظروف كورونا، مبينا أن الموظفين لا يرتدون الكمامات.

وأضاف أن مدير المركز الصحي تذرع بعدم إرسال وزارة الصحة كمامات للمركز الصحي بشكل كافِ، وهذا قد يشكل خطرا كبيرا على صحة المواطنين.

وأشار إلى أن قسم الأمومة والطفولة في المركز يفتقد إلى ميزان حرارة.

بدوره يضع موقع "الوكيل الإخباري" المناشدة أمام الجهات المعنية.



