سوريا تعلن استئناف العملية التعليمية في المدارس والجامعات اعتبارا من الأحد

الوكيل الإخباري- تستأنف في سوريا العملية التعليمية في المدارس والجامعات العامة والخاصة، اعتباراً من الأحد المقبل، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا". اضافة اعلان





وأكدت سانا، جاهزية جميع المؤسسات لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم وفعّال.