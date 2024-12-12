وزير الخارجية ونظيره المغربي يؤكدان ضرورة إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي السورية

واستعرض الصفدي وبوريطة التحركات والجهود المبذولة لدعم عملية انتقالية سياسية جامعة في سوريا يقودها السوريون وتضع سوريا على طريق إعادة بناء مؤسسات الدولة وتضمن وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها وحقوقهم.
وأكدا إدانة احتلال إسرائيل للأراضي السورية، كما أكدا ضرورة إنهاء هذا الاحتلال فورياً.
كما بحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات بين المملكتين.
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