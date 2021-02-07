الأحد 07-02-2021
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 07-02-2021 01:51 م

الحاج مظهر عبد اللطيف الحوراني .. في ذمة الله

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الوكيل الاخباري -

 

بسم الله الرحمن الرحيم

وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم
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نعي حاج فاضل 
بالتسليم الكامل لمشيئة الله جل جلاله وبإيمان صادق بأنه لا راد لقضائه وبعميق من الحزن ولوعة الفراق ينعى آل الحوراني و آل عبدالعاطي داخل المملكة وخارجها فقيدهم المرحوم بإذن الله تعالى الحاج مظهر عبد اللطيف الحوراني الذي انتقل إلى رحمته تعالى يوم الاحد ٧/٢/٢٠٢١ وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة العصر اليوم من مسجد التلاوي في أم السماق إلى مقبرة العائلة في السلط-المغاريب

إنا لله وإنا إليه راجعون
تقبل التعازي عبر وسائل التواصل الاجتماعي او على ٠٧٩٥١٠١٠٠٠/٠٧٩٥٨٥٥٦٦٨


 




 

 


 

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