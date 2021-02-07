الحاج مظهر عبد اللطيف الحوراني .. في ذمة الله

الوكيل الاخباري -

بسم الله الرحمن الرحيم



وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم

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نعي حاج فاضل

بالتسليم الكامل لمشيئة الله جل جلاله وبإيمان صادق بأنه لا راد لقضائه وبعميق من الحزن ولوعة الفراق ينعى آل الحوراني و آل عبدالعاطي داخل المملكة وخارجها فقيدهم المرحوم بإذن الله تعالى الحاج مظهر عبد اللطيف الحوراني الذي انتقل إلى رحمته تعالى يوم الاحد ٧/٢/٢٠٢١ وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة العصر اليوم من مسجد التلاوي في أم السماق إلى مقبرة العائلة في السلط-المغاريب



إنا لله وإنا إليه راجعون

تقبل التعازي عبر وسائل التواصل الاجتماعي او على ٠٧٩٥١٠١٠٠٠/٠٧٩٥٨٥٥٦٦٨



