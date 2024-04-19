الجمعة 19-04-2024
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الجمعة، 19-04-2024 10:04 م

أفراح آل ابو كركي والعبادي/ السعايدة - صور

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الوكيل الاخباري - في مساء يوم  الجمعة 19/4/2024 توجهت جاهة كبيرة من قبيلة العبادي برئاسة اللواء الركن المتقاعد محمد فلاح العبادي برفقة  اصحاب المعالي والسعادة والعطوفة  وشيوخ ووجهاء  وجموع غفيرة من قبيلة العبادي  الى ديوان أبناء الكرك في دابوق لطلب يد صاحبة الصون والعفاف الأنسة ( راما ) كريمة عطوفة السيد  مزمل مشحن أبو كركي الى الملازم اول المهندس عماد نعمان السعايدة.

وكان في مقدمة مستقبلي الجاهة الكريمة عم العروس معالي رياض باشا ابو كركي ومعالي غازي باشا الطيب واصحاب المعالي والسعادة والعطوفة وشيوخ ووجهاء  وجموع غفيرة  من أبناء معان  وآل ابو كركي الكرام  .

وقد تفضل معالي غازي باشا الطيب  ونيابة عن آل ابو كركي بإجابة طلب محمد باشا فلاح العبادي والجاهة الكريمة بالقبول .

الف الف مبروك للعروسين

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