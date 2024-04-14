سعود حسين دريعي المساعيد في ذمة الله

الوكيل الإخباري - بسم الله الرحمن الرحيم

“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”

صدق الله العظيم



بأعمق مشاعر الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنعى وفاة والدي الغالي سعود حسين دريعي المساعيد الذي انتقل إلى رحمته تعالى أمس السبت الموافق ٢٠٢٤/٤/١٣.



وكان شُيع جثمانه الطاهر إلى مقبرة أبو عبيدة بعد صلاة الظهر في مسجد مقام أبو عبيدة الكائن في لواء دير علا اليوم الأحد.

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تقبل التعازي في ( جمعية آل هلسة -دابوق ) لمدة ٣ أيام من الساعة ٤ عصراً الى الساعة ١٠ مساءً

سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته.



إنا لله وإنا إليه راجعون