 
الجمعة 2025-03-14 02:54 م
 




            

        








    

        

        

            علماء: الذكاء الاصطناعي يوسع الفجوة بين الفقراء والأغنياء
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                علماء: الذكاء الاصطناعي يوسع الفجوة  بين الفقراء والأغنياء

            
                

                    علماء: الذكاء الاصطناعي يوسع الفجوة  بين الفقراء والأغنياء
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الجمعة، 14-03-2025
    
    
        12:49 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  توصل علماء من الصين إلى استنتاج مفاده بأن تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي يعزز النمو الاقتصادي ويحسن الرفاهية العامة للمجتمع.اضافة اعلان


أظهرت دراسة التي أجراها علماء صينيون أن الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي تزيد أيضا من عدم المساواة في الدخل، خاصة بين عوائد العمل ورأس المال.

كما توصل الباحثون من جامعتي "تشانغتشو" و"شينزين" الصينيتين إلى استنتاج يفيد بأن تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي يعزز النمو الاقتصادي ويطور الرفاهية العامة للمجتمع.

وجاء في بحثهم العلمي: "سيصبح الذكاء الاصطناعي محفزا جديدا للنمو الاقتصادي في الصين، مما سيضخ حياة جديدة في الاقتصاد".

والنموذج الذي طوره العلماء يأخذ في الاعتبار سوق العمل وسوق رأس المال، بالإضافة إلى قدرة الناس على الكسب خلال حياتهم، وكذلك الطبيعة العشوائية للوفيات.

سيؤدي ارتفاع الإنتاجية، حسب العلماء، إلى زيادة الأجور ورفع الفائدة. ويرجع ذلك إلى زيادة الطلب من قبل الشركات التي تسعى إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي في عملياتها الإنتاجية، والشركات التي تقوم بتطوير ذكاء اصطناعي أكثر تقدما.

والأجور ترتفع، ولكن ليس بنفس سرعة ارتفاع عوائد رأس المال، حيث تتمتع الأخيرة بزيادة غير متناسبة في الكفاءة.

كما يجب تعزيز، حسب العلماء الصينيين الإجراءات السياسية، مثل آليات إعادة التوزيع التي ستساعد في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

روسيا اليوم









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                                علماء: الذكاء الاصطناعي يوسع الفجوة  بين الفقراء والأغنياء

                            
                    
                    

                        
                            تكنولوجيا
                        
                        
                            علماء: الذكاء الاصطناعي يوسع الفجوة بين الفقراء والأغنياء
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
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