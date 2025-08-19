ميزة خفيّة في iOS 26 تُعيد الحيوية لآيفون 11 والأجهزة الأقدم

يُظهر التحديث الجديد طريقة فتح التطبيقات بأسلوب يشبه انطواء النوافذ في macOS، مع توسع التطبيقات إلى حوالي 90% من الشاشة بسرعة أكبر، ما يمنح المستخدمين إحساسًا واضحًا بالسرعة والسلاسة، خاصة على هواتف مثل آيفون 11.
يُذكر أن iOS 26 سيُثبت مسبقًا على آيفون 17، وسيكون متاحًا كتحديث للهواتف الأقدم، ما يجعله خطوة مهمة لتحسين تجربة الاستخدام على الأجهزة الحالية، إلى جانب الجدل الدائر حول إعادة تصميم واجهة "Liquid Glass".
