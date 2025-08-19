الثلاثاء 2025-08-19 02:04 م
 

ميزة خفيّة في iOS 26 تُعيد الحيوية لآيفون 11 والأجهزة الأقدم

الثلاثاء، 19-08-2025 12:49 م

الوكيل الإخباري-   كشفت آبل في النسخة التجريبية الأحدث من نظام iOS 26 عن تعديل بارز في حركات تشغيل التطبيقات، حيث أصبحت أسرع بنحو 150 مللي ثانية مقارنة بالإصدارات السابقة.

يُظهر التحديث الجديد طريقة فتح التطبيقات بأسلوب يشبه انطواء النوافذ في macOS، مع توسع التطبيقات إلى حوالي 90% من الشاشة بسرعة أكبر، ما يمنح المستخدمين إحساسًا واضحًا بالسرعة والسلاسة، خاصة على هواتف مثل آيفون 11.


يُذكر أن iOS 26 سيُثبت مسبقًا على آيفون 17، وسيكون متاحًا كتحديث للهواتف الأقدم، ما يجعله خطوة مهمة لتحسين تجربة الاستخدام على الأجهزة الحالية، إلى جانب الجدل الدائر حول إعادة تصميم واجهة "Liquid Glass".

 

النهار 

 
 
