5 ميزات مذهلة من "Apple Intelligence" ستغيّر تجربة الآيفون كلياً

ورغم البداية المتواضعة، شهدت التحديثات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في الميزات التي تعزز الإنتاجية والاتصال اليومي، وفقًا لتقرير "gizmochina".
أبرز 5 ميزات حالية تستحق التجربة:
الترجمة الفورية: داخل الرسائل، FaceTime، والمكالمات الهاتفية، تزيل حواجز اللغة بترجمة النصوص والكلام بشكل مباشر مع الحفاظ على الخصوصية.
الذكاء البصري: التعرف على الصور والأشياء عبر الكاميرا مع عرض معلومات وروابط بحث مدعومة بشات جي بي تي.
أدوات كتابة متطورة: خيارات ذكية لإعادة صياغة النصوص، توسيعها أو تلخيصها في البريد الإلكتروني والملاحظات.
Siri مع شات جي بي تي: مساعد صوتي أكثر ذكاءً يقدم إجابات دقيقة واقتراحات مبتكرة.
تلخيص البريد والإشعارات: تنظيم المعلومات عبر تحويل الرسائل الطويلة لمُلخصات وفرز الإشعارات لأبرزها فقط.
هذه الخطوات تعكس طموح أبل لجعل تجربة المستخدم أكثر ذكاءً وفعالية مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
