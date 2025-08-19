الثلاثاء 2025-08-19 02:04 م
 

5 ميزات مذهلة من "Apple Intelligence" ستغيّر تجربة الآيفون كلياً

تعبيرية
 
الثلاثاء، 19-08-2025 01:19 م

الوكيل الإخباري-   لم تعد تقنيات الذكاء الاصطناعي حكراً على المنافسين ، حيث طورت أبل منظومتها الخاصة Apple Intelligence لتقديم تجربة أكثر ذكاءً وسلاسة لمستخدمي آيفون.

ورغم البداية المتواضعة، شهدت التحديثات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في الميزات التي تعزز الإنتاجية والاتصال اليومي، وفقًا لتقرير "gizmochina".


أبرز 5 ميزات حالية تستحق التجربة:
الترجمة الفورية: داخل الرسائل، FaceTime، والمكالمات الهاتفية، تزيل حواجز اللغة بترجمة النصوص والكلام بشكل مباشر مع الحفاظ على الخصوصية.
الذكاء البصري: التعرف على الصور والأشياء عبر الكاميرا مع عرض معلومات وروابط بحث مدعومة بشات جي بي تي.
أدوات كتابة متطورة: خيارات ذكية لإعادة صياغة النصوص، توسيعها أو تلخيصها في البريد الإلكتروني والملاحظات.
Siri مع شات جي بي تي: مساعد صوتي أكثر ذكاءً يقدم إجابات دقيقة واقتراحات مبتكرة.
تلخيص البريد والإشعارات: تنظيم المعلومات عبر تحويل الرسائل الطويلة لمُلخصات وفرز الإشعارات لأبرزها فقط.


هذه الخطوات تعكس طموح أبل لجعل تجربة المستخدم أكثر ذكاءً وفعالية مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

 

