الأحد 2025-08-24 07:56 ص
 

الكشف عن تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

الفنانة انغام
الفنانة انغام
 
الأحد، 24-08-2025 07:36 ص

الوكيل الإخباري-  كشف الإعلامي المصري محمود سعد، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام، مبشّرًا جمهورها بدخولها مرحلة التحسن والتعافي.اضافة اعلان


وقال سعد، المتحدث الرسمي باسم أنغام، في منشور له عبر "فيسبوك":
"لمُحبّي أنغام الكتير قوي.. قوي قوي.. كنت منتظر نتائج التحاليل زي ما قلتلكم في آخر خبر كتبته عن أنغام.. الحمد لله الأرقام تقترب جدًّا من الأرقام الطبيعية.. ونصح الأطباء أنغام بالمشي خارج غرفتها.. وهي الحمد لله بتاكل بشكل طبيعي".

وأضاف:
"زي ما قلتلكم، أنغام اختارت المستشفى دي لأنها متخصصة في الجراحات الخاصة بالبنكرياس.. كمان أنغام لم تخضع لثلاث عمليات جراحية زي ما أشيع.. وأخيرًا، بالنسبة للألم، الحمد لله دلوقتي في تراجع".

وتابع:
"عايز أقولكم إن المحنة اللي مرّت بيها أنغام كشفت عن حالة حب حقيقية في منتهى القوة والصدق.. وهي تستحق ده.. أنا أعرف أنغام من سنين طويلة، وعارف هي تعبت وشقيت قد إيه علشان توصل للي هي فيه".

وختم قائلًا:
"دعواتكم بقى علشان تقوم بالسلامة وتعبُر رحلة الألم والحب".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ترامب

عربي ودولي ترامب يقرر نشر عسكريين في شيكاغو

الفنانة انغام

فن ومشاهير الكشف عن تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تعبيرية

أخبار محلية تنويه هام بشأن خفض قيمة فاتورة الكهرباء

البقاء لله

الوفيات وفيات الأحد 24-8-2025

العاصمة عمان

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية الجيش ينعى عدوان العدوان



 
 





الأكثر مشاهدة