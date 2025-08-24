الكشف عن تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

الوكيل الإخباري- كشف الإعلامي المصري محمود سعد، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام، مبشّرًا جمهورها بدخولها مرحلة التحسن والتعافي. اضافة اعلان





وقال سعد، المتحدث الرسمي باسم أنغام، في منشور له عبر "فيسبوك":

"لمُحبّي أنغام الكتير قوي.. قوي قوي.. كنت منتظر نتائج التحاليل زي ما قلتلكم في آخر خبر كتبته عن أنغام.. الحمد لله الأرقام تقترب جدًّا من الأرقام الطبيعية.. ونصح الأطباء أنغام بالمشي خارج غرفتها.. وهي الحمد لله بتاكل بشكل طبيعي".



وأضاف:

"زي ما قلتلكم، أنغام اختارت المستشفى دي لأنها متخصصة في الجراحات الخاصة بالبنكرياس.. كمان أنغام لم تخضع لثلاث عمليات جراحية زي ما أشيع.. وأخيرًا، بالنسبة للألم، الحمد لله دلوقتي في تراجع".



وتابع:

"عايز أقولكم إن المحنة اللي مرّت بيها أنغام كشفت عن حالة حب حقيقية في منتهى القوة والصدق.. وهي تستحق ده.. أنا أعرف أنغام من سنين طويلة، وعارف هي تعبت وشقيت قد إيه علشان توصل للي هي فيه".



وختم قائلًا:

"دعواتكم بقى علشان تقوم بالسلامة وتعبُر رحلة الألم والحب".