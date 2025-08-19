كيف تراقبك تطبيقات التواصل دون أن تدري؟

الوكيل الإخباري- عرض الفيلم الوثائقي "المعضلة الاجتماعية" على منصة نتفليكس، ويكشف من خلال شهادات خبراء سابقين في شركات كبرى مثل جوجل وفيسبوك وتويتر، كيف تراقب منصات التواصل الاجتماعي كل تحركات المستخدمين بهدف إبقائهم متصلين لأطول فترة ممكنة.

يشرح الفيلم كيف أن المستخدمين ليسوا عملاء لهذه المنصات، بل سلعة تُباع للمعلنين، حيث تُجمع كميات هائلة من البيانات للتنبؤ بسلوكياتنا بشكل دقيق. يوضح تريستان هاريس، خبير أخلاقيات التصميم السابق في جوجل، أن هذه الممارسات تشكل ما يُعرف بـ"رأسمالية المراقبة".



ويوضح المدير التنفيذي السابق لتويتر، جيف سيبرت، أن كل حركة نقوم بها على الإنترنت تُراقب، حتى مشاعرنا وحالاتنا النفسية مثل الوحدة والاكتئاب.



الفيلم يسلط الضوء على الخطورة الاجتماعية والنفسية لهذه التكنولوجيا التي تبدو مجانية، لكنها في الواقع تكلّف المستخدمين خصوصيتهم وتحكمًا أكبر في سلوكهم.



لمشاهدة الفيلم وفهم أعمق للتأثيرات، يمكن متابعة "المعضلة الاجتماعية" على نتفليكس.