جوجل تستعد لإطلاق ميزة تتبع عبر الأقمار الصناعية في Find Hub

الوكيل الإخباري- تستعد جوجل لتحديث جوهري في شبكتها لتتبع الأجهزة Find Hub (الاسم الجديد لخدمة "Find My Device")، حيث تعمل الشركة على دعم تحديد موقع الأجهزة عبر الأقمار الصناعية، ما يتيح تعقب الأجهزة حتى في حال انقطاع الواي فاي أو الشبكة الخلوية.

تتبع في المناطق النائية

بحسب تسريبات من موقع Android Authority، كشفت الشيفرات البرمجية للتطبيق عن مؤشرات تؤكد هذه الميزة، التي ستُستخدم خصوصًا في المناطق النائية أو أثناء الطوارئ، إذ تُرسل إشارات موقع كل 15 دقيقة دون تحديث لحظي، حفاظًا على الخصوصية.



تفعيل يدوي واحتمال طرح مدفوع

الميزة الجديدة ستعمل فقط عند تفعيلها يدويًا من الإعدادات، وتظل تعمل في الخلفية دون تنبيه الآخرين، ما يعزز الأمان وسرية الموقع. لكن نظرًا لتكلفة تقنيات الأقمار الصناعية، من غير الواضح ما إذا كانت الميزة ستتوفر فقط على هواتف Pixel الرائدة أو ستكون خدمة مدفوعة مستقبلًا.



طرح وشيك

يأتي هذا التطوير قبيل الإعلان المنتظر عن سلسلة Pixel 10 الأسبوع المقبل، مما يرفع التوقعات بإطلاق رسمي قريب للميزة الجديدة.