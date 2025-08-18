جوجل تطلق ميزة "إلغاء الإرسال" في Google Messages لجميع المستخدمين

الوكيل الإخباري- أعلنت جوجل عن إطلاق ميزة إلغاء إرسال الرسائل (Unsend) في تطبيق Google Messages، لتصبح متاحة لجميع المستخدمين الذين يعتمدون على بروتوكول RCS، في خطوة تعزز من قدرات التطبيق كمنافس حقيقي لواتساب .

تحكم أكبر بالمحادثات

الميزة تتيح حذف الرسائل من جهاز المرسل ومن أجهزة المستلمين أيضًا، مع ظهور خيارين عند حذف أي رسالة:

Delete for everyone (حذف للجميع)

Delete for me (حذف من عندي فقط)



ويُعد هذا التحديث من أكثر الخصائص المطلوبة من قبل المستخدمين، خاصةً عند إرسال رسائل عن طريق الخطأ أو التراجع عن محتوى معين.



من اختبار إلى تعميم

ظهرت أولى المؤشرات لهذه الميزة قبل أشهر ضمن الشيفرة البرمجية، وبدأت جوجل الآن بتعميمها رسميًا على جميع مستخدمي التطبيق، ضمن سلسلة تحديثات تستهدف تعزيز تجربة التواصل عبر RCS، مثل إرسال الصور بجودتها الأصلية.



خطوة مهمة في المنافسة

ورغم أن ميزة "الحذف للجميع" موجودة في تطبيقات مراسلة أخرى، فإن إضافتها لـ Google Messages تمثل نقلة نوعية لمستخدمي التطبيق، وتؤكد على توجه جوجل لتقديم بديل متكامل ينافس التطبيقات الرائدة في سوق الدردشة.