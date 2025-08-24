الأحد 2025-08-24 07:55 ص
 

ترامب يقرر نشر عسكريين في شيكاغو

الوكيل الإخباري-   أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الأحد، بأن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تعتزم نشر عسكريين في شيكاغو بناءً على خطط الرئيس دونالد ترامب.اضافة اعلان


يأتي ذلك بعد نشر قوات الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، في إطار الحرب على الجريمة التي يقودها الرئيس ترامب.

وكان ترامب قد أمر، أمس السبت، وزارة الدفاع بتسليح عناصر الحرس الوطني في واشنطن، لأول مرة منذ نشرهم في العاصمة.

وتوجّه 1700 عنصر من الحرس الوطني الأمريكي لمساعدة وزارة الأمن الداخلي في مكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية في 19 ولاية أمريكية، وفق ما أفادت به قناة "فوكس نيوز".

ووعد ترامب في وقت سابق بالتعامل مع الجريمة في شيكاغو ونيويورك، وجعل بقية مدن الولايات المتحدة "آمنة للغاية".

وذكرت القناة، نقلًا عن مسؤولين في البنتاغون لم تسمّهم، قولهم: "سيتم تعبئة ما يصل إلى 1700 عنصر من الحرس الوطني في 19 ولاية خلال الأسابيع المقبلة لمساعدة وزارة الأمن الداخلي في المعركة الوطنية للرئيس ترامب ضد الهجرة غير الشرعية والجريمة".

 
 
