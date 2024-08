كيفية إيقاف وظيفة تحليل الصور في فيسبوك

الوكيل الإخباري- قالت هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية إن لمحة سريعة على بيانات ميتا أو البيانات الوصفية لصور الهواتف الذكية تكشف الكثير من البيانات، مثل مكان وتاريخ التقاط هذه الصور.



وتعتبر مثل هذه المعلومات من كنوز البيانات المهمة لتطبيق فيسبوك، لكي يقترح على المستخدم مشاركة الصور المناسبة في الوقت المناسب، وقد يرغب بعض المستخدمين في تفعيل هذه الوظيفة، بحين يرغب البعض الآخر في إيقافها.



وأشارت الهيئة الألمانية إلى أن تطبيق فيسبوك يقوم في الإعدادات الافتراضية بالبحث عن هذه المعلومات تلقائياً في مكتبة الصور بالهاتف الذكي.



وإذا لم يرغب المستخدم في ذلك، فيمكنه حظر وظيفة تحليل الصور في قائمة الإعدادات على النحو التالي:

- النقر على أيقونة القائمة أسفل الجانب الأيمن، في نظام التشغيل أبل "آي أو إس". ويتعين على أصحاب هواتف غوغل أندرويد النقر على أيقونة الثلاث شرطات أو أيقونة الترس الموجودة أعلى الجانب الأيمن بتطبيق فيسبوك، ويمكن الوصول إلى هذه الوظيفة بشكل مختلف، تبعاً لإصدار التطبيق والشركة المنتجة للهاتف الذكي.

- تحت بند "الإعداد والخصوصية" يتم النقر على "الإعدادات"، وبعد ذلك يتم تحديد البند "مقترحات لمشاركة المحتويات من تسجيلاتك" (Camera roll sharing suggestions).

- وفي الخطوة التالية يتم إيقاف خيار "مقترحات شخصية للمشاركة من تسجيلاتك" (Custom sharing suggestions from your camera roll) و"احصل على مقترحات من تسجيلاتك أثناء تصفح فيسبوك" (Get camera roll suggestions when you’re browsing Facebook).