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أبو عبيدة يكشف عن عمليات مزلزلة ضد إسرائيل

الخميس، 02-11-2023 09:25 م

أبو عبيدة يكشف عن عمليات مزلزلة ضد إسرائيل

ابو عبيدة


الوكيل الاخباري -  قال " أبو عبيدة" المتحدث العسكري باسم كتائب القسام ، ان مجاهدي الكتائب يواصلون التصدي لقوات الاحتلال في محاور التوغل الصهيوني المختلفة.

وأضاف في كلمة له مساء الخميس : دمرنا ما قوامه كتيبة دبابات وأكثر وقتلنا وأصبنا عددا من جنود العدو.

وتابع أبو عبيدة : تمكنا من الالتفاف خلف خطوط العدو والهجوم عليه من النقطة صفر.

واردف أبو عبيدة  : نفذنا هجمة مضادة مساء اليوم بمحور شمال غرب مدينة غزة ودمرنا خلالها 6 دبابات وناقلتي جند.

وأضاف موجها حديثه الى المستوطنين : أعداد القتلى أكبر بكثير مما تعلنه قيادتكم.

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