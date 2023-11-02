أبو عبيدة يكشف عن عمليات مزلزلة ضد إسرائيل

الوكيل الاخباري - قال " أبو عبيدة" المتحدث العسكري باسم كتائب القسام ، ان مجاهدي الكتائب يواصلون التصدي لقوات الاحتلال في محاور التوغل الصهيوني المختلفة.



وأضاف في كلمة له مساء الخميس : دمرنا ما قوامه كتيبة دبابات وأكثر وقتلنا وأصبنا عددا من جنود العدو.



وتابع أبو عبيدة : تمكنا من الالتفاف خلف خطوط العدو والهجوم عليه من النقطة صفر.



واردف أبو عبيدة : نفذنا هجمة مضادة مساء اليوم بمحور شمال غرب مدينة غزة ودمرنا خلالها 6 دبابات وناقلتي جند.



وأضاف موجها حديثه الى المستوطنين : أعداد القتلى أكبر بكثير مما تعلنه قيادتكم.

اضافة اعلان