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كتائب القسام تزف القائد القسامي أيمن نوفل

الثلاثاء، 17-10-2023 05:17 م

من هو القيادي القسامي الذي اغتالته إسرائيل ؟

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الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس استشهاد القائد القسامي أيمن نوفل "أبو أحمد" عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء الوسطى في كتائب القسام.

القيادي نوفل من مواليد عام 1965 في مخيم "البريج" وسط قطاع غزّة، وشغل عدة مناصب عسكرية في كتائب القسام منها قيادة لواء غزّة في الكتائب، وكان ممن قادوا العمل العسكري إبان الانتفاضتين حيث يحمله الاحتلال مسؤولية تجهيز العديد من الاستشهاديين الذي أوقعوا الخسائر والاصابات في صفوف جيش الاحتلال.

واعتقل القيادي نوفل في سجون الاحتلال الإسرائيلي عام 1991، وفي عام 1997 اعتقلته مخابرات السلطة الفلسطينية.

وفي العام 2008، اعتقلت السلطات المصرية القائد نوفل عند الحدود في مدينة رفح بعد اتهامها بتواجد سلاح مع الشابين الذين كانا برفقة القائد في السيارة التي أرادت عبور الحدود، وبقي فيها حتى انطلاق الثورة المصرية في فبراير 2011.

وقاد نوفل جهاز الاستخبارات في كتائب القسام عدة سنوات، قبل أن يتولى قيادة العلاقات العسكرية في كتائب القسام، والمسؤول عن التنسيق مع فصائل المقاومة المنضوية تحت قيادة الغرفة المشتركة.

وانتقل نوفل مؤخرا لقيادة لواء المحافظة الوسطى في كتائب القسام، وتمكنت طائرات الاحتلال من اغتياله في قصف مخيم البريج يوم الثلاثاء السابع عشر من أكتوبر 2023.

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