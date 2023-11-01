شاهد "العاصف" .. كتائب القسام تكشف عن سلاح بحري

الوكيل الاخباري - نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صور طوربيد “العاصف” الذي قالت إنه دخل الخدمة ضد القوات البحرية الإسرائيلية خلال معركة “طوفان الأقصى”.

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وكان أبو عبيدة المتحدث باسم "القسام" قال -في كلمة مصورة- إن سلاح البحرية في "الكتائب" وجه عددا من الهجمات ضد أهداف بحرية إسرائيلية خلال الأيام الماضية على سواحل قطاع غزة، بواسطة طوربيد "العاصف" الموجه عن بعد والذي تم الكشف عنه خلال المعركة الحالية.