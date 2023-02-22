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الأربعاء، 22-02-2023 04:58 م

أريحا: وقفة إسناد للأسرى وعائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم

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الوكيل الإخباري- شاركت فعاليات أريحا والأغوار وذوو الأسرى، اليوم الأربعاء، في وقفة إسناد للأسرى، والمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي.

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ونُظمت الوقفة، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في مدينة أريحا، بمشاركة ممثلي الفصائل، ومؤسسات الأسرى، والفعاليات الوطنية والرسمية، وبحضور محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل.


وأكد أبو العسل أن أسرانا هم عنوان حريتنا وكرامتنا، وهم على رأس أولويات واهتمام ومتابعة الرئيس محمود عباس.


وقال إن نسبة المشاركة في فعاليات وأشكال المقاومة الشعبية تعكس موقف شعبنا الداعم للأسرى، والمطالب باسترداد جثامين الشهداء.


وأضاف أن المطلوب منا اليوم هو التوحد من أجل حماية مشروعنا الوطني بكل مكوناته، والتضامن مع الأسرى لدعم صمودهم وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الفعاليات التضامنية مع الأسرى.


وتحدث خلال الوقفة، مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة، ومدير هيئة شؤون الاسرى بالمدينة محمد جلايطة، والأسير المحرر منتصر أبو عزوم، والذين أكدوا دعمهم وإسنادهم للحركة الأسيرة التي بدأت بالعصيان، ردا إجراءات إدارة السجون بحقهم.

 

كما طالبوا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والصحية بالضغط على حكومة الاحتلال، للإفراج عن الأسرى، خاصة النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، وتطبيق الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمعاملة الإنسانية وتوفير الشروط الصحية.

 

وفا

 




 

 


 

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