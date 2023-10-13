إخلاء مستشفى للأطفال في غزة بعد استهدافه بقنابل الفسفور الابيض

الوكيل الإخباري - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، إخلاء مستشفى الدرة للأطفال شرقي قطاع غزة بعد استهدافه بقنابل الفسفور الأبيض، اليوم الجمعة.

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وقالت منظمة العفو الدولية، إن مختبر أدلة الأزمات لديها تحققت من أن الوحدات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي التي تضرب قطاع غزة مجهزة بقذائف مدفعية من الفسفور الأبيض.



وأضافت في بيان أنها تجري تحقيقا فيما يبدو أنه استخدام للفسفور الأبيض في غزة، بما في ذلك في غارة وقعت بالقرب من فندق على الشاطئ في المدينة المحاصرة.



ودعت المنظمة سلطات الاحتلال الإسرائيلية أن تعيد فورا إمدادات الكهرباء في قطاع غزة، وترفع الحصار غير القانوني عليه منذ 16 عاما، موضحة أن العقاب الجماعي للمدنيين في القطاع يرقى إلى جريمة حرب – وهو غير إنساني.