الثلاثاء 19-03-2024
الوكيل الاخباري
 

عيار 21 و18 .. أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

تراجع الطلب على الخضار والفواكه في السوق المركزي خلال أول أسبوع من رمضان

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الثلاثاء

الأرصاد: استمرار الأجواء الباردة حتى الجمعة وارتفاع تدريجي على الحرارة يومي السبت والأحد

إسرائيل اليوم: نتنياهو يستبعد غانتس من مفاوضات الهدنة

روسيا.. رحلة جوية قياسية لمروحيتين حديثتين في أجواء سيبيريا

شاهد.. فيضان سد الموجب

13 إصابة بحادث تدهور باص كوستر على طريق المفرق- الزرقاء

بعد عاصفة الشائعات.. فيديو لأول ظهور للأميرة كيت ميدلتون بصحة جيدة رفقة زوجها

انخفاض أسعار النفط عالميا

الثلاثاء، 19-03-2024 10:30 ص

إسرائيل اليوم: نتنياهو يستبعد غانتس من مفاوضات الهدنة

ك


الوكيل الاخباري - قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر استبعاد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس من اتخاذ القرار في مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة التي تُجرى الآن.

اضافة اعلان


وأفادت الصحيفة بأن نتنياهو أبلغ أعضاء مجلس الوزراء المصغر (الكابينت) في اجتماع جرى أمس الاثنين بأن التوجيهات لوفد المفاوضات سيحددها هو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.


وأشارت إلى أن مقربين من غانتس مستاؤون من قرار نتنياهو ولا يتوقعون انسحاب حزبه من مجلس الحرب حاليا.


وقالت إن العلاقة بين نتنياهو وغانتس خلال الأيام الأخيرة تعد الأسوأ منذ بداية الحرب في7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
طط

وزير إسرائيلي: سندفع ثمنا باهظا في صفقة استعادة الرهائن

يي

بسبب جملة "اسمه يوسف وشعره كيرلي".. دعوات لمقاطعة مسلسل مصري

ععع

بايدن: طلبت من نتنياهو استهداف حماس بدون الهجوم على رفح

1

اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم بلاطة

1

الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات على مستوطنين في الضفة

-382333960

برنامج الأغذية العالمي يحذر من مجاعة وشيكة في غزة

أخبار متعلقة
ههه

لبيد: لا يمكن لنتنياهو الاستمرار في منصبه

طط

موقع والا: إسرائيل تتجنب إخلاء مستوطنات الشمال خشية التعويضات

111

لبيد: إذا بقي نتنياهو بمنصبه فإن الكارثة المقبلة ستكون مسألة وقت فقط

4_news_1709709341

موقع والا: غانتس أدرك أن الحكومة الإسرائيلية في ورطة عميقة

بايدن 3

بايدن يتعهد بالضغط لإبرام هدنة في غزة

main_image65e5b73d70f2f

إلغاء اجتماع إسرائيلي لمناقشة القيود بالأقصى خلال رمضان