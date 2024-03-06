موقع والا: غانتس أدرك أن الحكومة الإسرائيلية في ورطة عميقة

الوكيل الإخباري-

اضافة اعلان

نقل موقع "والا" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس أدرك بعد اجتماعاته في واشنطن أن الحكومة الإسرائيلية في ورطة عميقة.وسبق لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والمقربين منه أن اتهموا غانتس بترتيب السفر إلى الولايات المتحدة للقاء مسؤولين كبار دون التنسيق مع رئيس الوزراء وفق ما تمليه اللوائح الداخلية، ودون حصوله على إذن مسبق منه.واحتدم التوتر بين الجانبين إثر اتهامات سابقة من نتنياهو لغانتس بالالتفاف على رئيس الوزراء والتواصل مع الأميركيين من ورائه وتنسيق مواقف مع الإدارة بشأن الحرب وصفقات تبادل الأسرى.