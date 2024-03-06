الأربعاء 06-03-2024
الوكيل الاخباري
 

ارتفاع حصيلة اعتقالات إسرائيل في الضفة إلى 7450 منذ أكتوبر

الجمارك: اتخاذ كافة الإجراءات لضمان استمرارية وصول المواد الأساسية بسهولة

مصدر مصري: لا زال هناك أمل للتوصل إلى هدنة في غزة قبل رمضان

المواصفات: جولات تفتيشية مكثفة على المنتجات والسلع قبيل رمضان

حكومة الاحتلال توافق على بناء نحو 3500 وحدة سكنية جديدة

كم بلغ سعر الليرة الذهب في الأردن ؟

استشهاد الفتاة مرح اليازجي نتيجة سوء التغذية في غزة

30717 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

التربية: الحصة الاولى في المدارس الخاصة خلال رمضان تبدأ الساعة الـ 9

ارتفاع سعر البطاطا في السوق المركزي

الأربعاء، 06-03-2024 10:29 ص

موقع والا: غانتس أدرك أن الحكومة الإسرائيلية في ورطة عميقة

4_news_1709709341


الوكيل الإخباري- نقل موقع "والا" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس أدرك بعد اجتماعاته في واشنطن أن الحكومة الإسرائيلية في ورطة عميقة.اضافة اعلان


وسبق لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والمقربين منه أن اتهموا غانتس بترتيب السفر إلى الولايات المتحدة للقاء مسؤولين كبار دون التنسيق مع رئيس الوزراء وفق ما تمليه اللوائح الداخلية، ودون حصوله على إذن مسبق منه.

واحتدم التوتر بين الجانبين إثر اتهامات سابقة من نتنياهو لغانتس بالالتفاف على رئيس الوزراء والتواصل مع الأميركيين من ورائه وتنسيق مواقف مع الإدارة بشأن الحرب وصفقات تبادل الأسرى.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_24d16784097031d215bf8002981dc80c

ارتفاع حصيلة اعتقالات إسرائيل في الضفة إلى 7450 منذ أكتوبر

468896

مصدر مصري: لا زال هناك أمل للتوصل إلى هدنة في غزة قبل رمضان

1709715696405

الاحتلال الإسرائيلي يهدم أسوارا في بلدة سلوان جنوب الأقصى

file (1)

حكومة الاحتلال توافق على بناء نحو 3500 وحدة سكنية جديدة

غزة-1

استشهاد الفتاة مرح اليازجي نتيجة سوء التغذية في غزة

2202410225126566393407

سرايا القدس: قصفنا مقرا لجيش الاحتلال جنوب غزة

أخبار متعلقة
٢

يديعوت أحرونوت: غانتس يتوجه لواشنطن دون التنسيق مع نتنياهو

د

مسيرة من غلاف غزة لأهالي المحتجزين تطالب نتنياهو بصفقة فورية

ككك

نتنياهو: مطالب حماس تعني هزيمة إسرائيل

نتنياهو

إعلام عبري: التوتر داخل مجلس الحرب وصل ذروته

وو

هيئة البث التلفزيوني في إسرائيل تفتح تحقيقا لهذا السبب

الدويري

الدويري يكشف السيناريوهات الإسرائيلية المحتملة في مدينة رفح